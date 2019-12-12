Ankara'da Suriye uyruklu hamile kadın ile 3 yaşındaki kız çocuğu evde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi 662. Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında yaşayan 4 aylık hamile Hatice Ekin (23) ile 3 yaşındaki kızı Zelal Ekin'den yakınları öğle vaktinden beri haber alamadı.



Ailesinden haber alamayan baba Osman Ekin, eşi ve çocuğunu kontrol etmesi için yakınlarını aradı. Ekin ailesinin kapısını çalan komşuları ile yakınları, kapıyı kimsenin açmaması üzerine eve balkondan girdi, hamile anne ve kızı banyoda hareketsiz buldu.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Hatice Ekin ile kızı Zelal'in yaşamını yitirdiğini belirledi.



Başkent Doğalgaz ve polis ekipleri evde bir süre inceleme yaparken AFAD görevlileri de herhangi bir kimyasal bulguya rastlamadı.

Çalıştığı iş yerinden evine dönen Baba Osman Ekin, çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi ve bir yakınının evine götürüldü.



Hamile anne ve kızının banyodaki şofbenden sızan doğalgaz nedeniyle yaşamını yitirdiği şüphesi üzerinde duruluyor.



Cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldıran anne ve kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.