Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde, silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.
Belirtilen adrese gelen ekipler, bir araçta Gürbüz Hakkı Yılmaz (40) ile 5 aylık hamile Hatice Bahçecioğlu'nu (33) silahla vurulmuş halde buldu.
Yılmaz ve Bahçecioğlu'nun hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine, cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Hatice Bahçecioğlu'nun, 8 ay önce boşandığı eşi gözaltına alındı. Bahçecioğlu ve Yılmaz'ın evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.