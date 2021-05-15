Hamile kadın takside doğum yaptı

Antalya'da hamile kadın, hastaneye gitmek üzere bindiği takside doğum yaptı. Hem annenin hem de 'Ayla' ismi verilen bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

NTV Haber - DHA 15.05.2021 - 17:02

Hamile kadın takside doğum yaptı

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Antalya'da bir kadın, hastaneye gitmek için bindiği takside doğum yaptı. 

Suriyeli Fatıma İbrahim (22), ikinci çocuğuna hamileydi. Sancısı başlayan kadın, hastaneye gitmek için eşiyle birlikte taksiye bindi ancak hastaneye yetişemedi, aracın içinde doğum yaptı.

DOKTOR GÖBEK KORDONUNU TAKSİDE KESTİ

Şoför, en hızlı şekilde acil servise ulaştı. Kapıya çıkan doktor, taksideki bebeğin göbek kordununu kesti. "Ayla" ismi verilen bebeğin ve annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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