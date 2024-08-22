Hamile kadına sokakta şiddet: Siyasilerden tepkiler

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya sert tepki gösterdi.



"Sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz." dedi.



Vatandaşların şiddet görüntülerine tepkisiz kalmasını da eleştiren Çelik,, "Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir." ifadesini kullandı.



Kadına karşı şiddete karşı çok boyutlu bir mücadele verilmesi gerektiğini de vurgulayan Çelik,, bu konuda kültürel ve ahlaki hassasiyetlerin daha güçlü ifade edilmesi gerektiğini belirtti.

"KARDEŞİMİZİN YANINDAYIZ"



Yaşanan olaya bir tepki de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.



Kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Manisa'da sokak ortasında darbedilen kardeşimizin yanındayız, kendisine her türlü desteği vereceğiz." dedi.



Kadına yönelik şiddete asla tolerans göstermeyeceklerinin de altını çizen Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak davaya müdahil oldukları ve failin en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını" söyledi.



"İNSANLIK HAKKI İHLALİLDİR"



Saldırıya tepki gösteren isimler arasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da vardı.



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tunç, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor, lanetliyorum." dedi.



"Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez." diyen Bakan Tunç, "Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir." dedi.