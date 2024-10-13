Hamile kadına sokakta taciz

Olay, dün sabah erken saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kadın tacize uğradı. Kadının bağırması üzerine tacizci koşarak uzaklaştı. Güvenlik kameralarının kayıtlarından eşgali tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalandı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme heyeti tacizcinin tutuklanmasına karar verdi. Olayın ardından umbulansla hastaneye edilen kadının hamile olduğu öğrenildi. Kadın ve bebeğinin durumunun iyi olduğu bildirildi.