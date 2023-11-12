Hamile kadının ölümünde eşe tahliye: Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyordu

İddianamede, zanlının verdiği ifadelerle güvenlik kamera görüntülerinin çeliştiği ve eşini banyoda öldürdüğünün delillerle belirlendiği kaydedildi.



Olayı tarlada çalışırken öğrendiğini iddia eden zanlının, üzerinin ıslak olduğu ve kamera kayıtlarında ise evin etrafından dolaşıp içeri girdiğine dikkat çekildi.



İlk duruşma geçtiğimiz Eylül ayında görüldü. Zanlı "Eşimin öldüğü haberini tarlada öğrendim, suçsuzum" dedi. Duruşmada dikkat çekici bir gelişme de oldu.



Ölen kadının tırnaklarında bulunan deri dokusu Ramazan Çaltı ile uyuşmadı. Bunun üzerine zanlı tahliye edildi.



Ataşehir'de hastane otoparkında ceset bulundu: Ablasını öldürdüğünü itiraf etti! Haberi Görüntüle Dava, sanığın husumetlisi olup olmadığının belirlenmesi ve cep telefonunun incelenmesi için ileri tarihe ertelendi.