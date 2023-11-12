Hamile kadının ölümünde eşe tahliye: Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyordu

Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Hatice Çaltı iki çocuk annesiydi. 5 aylık hamile kadın ikiz bebek bekliyordu. Kadın yakınları tarafından geçen yıl 11 Mayıs'ta evinin banyosunda ölü bulundu. Çaltı'nın vücudunda darp izleri vardı
Eşi Ramazan Çaltı'nın vücudunda ve kollarında tırnak izleri tespit edildi. Çelişkili ifadeler veren eş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çatlı'nın eşinin ölümüne hırsızlık süsü vermeye çalıştığı iddia edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
İddianamede, zanlının verdiği ifadelerle güvenlik kamera görüntülerinin çeliştiği ve eşini banyoda öldürdüğünün delillerle belirlendiği kaydedildi.
Olayı tarlada çalışırken öğrendiğini iddia eden zanlının, üzerinin ıslak olduğu ve kamera kayıtlarında ise evin etrafından dolaşıp içeri girdiğine dikkat çekildi.
İlk duruşma geçtiğimiz Eylül ayında görüldü. Zanlı "Eşimin öldüğü haberini tarlada öğrendim, suçsuzum" dedi. Duruşmada dikkat çekici bir gelişme de oldu.
Ölen kadının tırnaklarında bulunan deri dokusu Ramazan Çaltı ile uyuşmadı. Bunun üzerine zanlı tahliye edildi.
Dava, sanığın husumetlisi olup olmadığının belirlenmesi ve cep telefonunun incelenmesi için ileri tarihe ertelendi.
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