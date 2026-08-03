Hamile kadının şüpheli ölümü. 4'üncü kattan düştü

Bursa 'nın Nilüfer ilçesinde bir kişinin, 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olduğu bildirilen 35 yaşındaki E.H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu ve kadının eşi F.S. polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından E.H.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.