Hamile kadının şüpheli ölümü: Üç kişi gözaltında

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu A.H.A.A. (20) isimli kadın, gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde 4. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan anne ve 28 haftalık olduğu öğrenilen bebek kurtarılamadı.



Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çamaşır asarken dengesini kaybederek balkondan düştüğü iddia edilen kadının kocası A.K.A.K. (30) ile evde bulunan yabancı uyruklu S.N.H. ve A.H.A.'yı gözaltına aldı.



Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.



Öte yandan olaydan önce evden tartışma seslerinin geldiği öne sürüldü.