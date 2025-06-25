Hamile kalan kadına mobbing iddiası: "Ben sana sevişmek yok demedim mi?"

Kocaeli'de Gamze Sima Şimşek, dün özel bir hastanede yaptırdığı testle hamile olduğunu öğrendi.

Bu sevindirici haberi çalıştığı kuruma bildiren Şimşek, iddiaya göre yöneticilerinin baskısıyla istifaya zorlandı.

"BEN SANA SEVİŞMEK YOK DEMEDİM Mİ?"

Yaşananlara ilikin Şimşek'in eşi Soner Şimşek ise "Eşimin hamile haberini aldıktan sonra oradaki yetkilinin eşime, 'Ben sana sevişmek yok demedim mi? Neden hamile kaldın?" diye sorduklarını iddia etti.