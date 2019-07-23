Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Defne Caddesi'nde, bakkal Zehra Kuşçu'ya ait "Çıtır" isimli hamile kedi, pitbull cinsi köpek tarafından telef edildi.



Olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.



Görüntülerde, 3 kişi yanlarındaki köpekle yolda ilerlediği sırada park halindeki minibüsün altında bekleyen kediyi görüyor.



Bu sırada zanlılardan biri aracın altındaki kediyi alıp köpeğin önüne atıyor. Pitbull, hamile kediyi parçalayarak öldürüyor.

ANNE VE ÜÇ ÇOCUĞU OLAYA ŞAHİT OLUYOR



Bu anları bir kadın, bebek arabasındaki ve yanındaki iki çocuğuyla çaresizce izliyor. Olayın ardından şüpheliler bölgeden uzaklaşıyor.

"BU BİR CANİLİK"



Hayvanın sahibi Zehra Kuşçu, esnaf komşularının haber vermesiyle olay yerine gittiklerini ancak kediyi kurtaramadıklarını belirtti.



Yapılanın "canilik" olduğunu belirten Kuşçu, "O kedi ailemizden biri gibiydi" dedi.



ÜÇ KİŞİ ARANIYOR



Kuşçu'nun şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



PİTBULL 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU HASTANELİK ETTİ (O ANLAR KAMERADA)

