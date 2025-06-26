Bebeği ile öldürüldü: Son konuşmaları ortaya çıktı

İstanbul Sarıyer'de eski nişanlısı tarafından göğsünden vurularak öldürülen 18 yaşındaki hamile Oya Budak'ın ölmeden önce son yazışmaları ortaya çıktı.

Bebeği ile öldürüldü: Son konuşmaları ortaya çıktı

Sarıyer Kocataş Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 5,5 aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak, eski nişanlısı Samet T. tarafından silahla vurulmuştu.

Ağır yaralanan Budak, kaldırıldığı hastanede karnındaki bebeği ile birlikte hayatını kaybetmişti.

Oya Budak'ın, 6 ay önce cinsel istismara uğrayıp hamile kaldığı ve Budak'a cinsel istismara bulunan kişinin ise tutuklandığı öğrenildi. Saldırganın evli ve çocuğu olduğu da ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nda Oya Budak'ın otopsi işlemleri devam ediyor.

Bebeği ile öldürüldü: Son konuşmaları ortaya çıktı - 1

AİLESİ İSTEMEMİŞ

Budak'ın ailesi cenazeyi almak için sabah erkenden Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Oya Budak'ın istismara uğrayıp hamile kaldığından ailesinin haberi olmadığı öğrenildi. Nişanlısının ailesi, hamilelikten haberi olunca Oya Budak'ı istemediği ancak nişanlısının ailesine rağmen vazgeçmek istemediği ortaya çıktı.

Bebeği ile öldürüldü: Son konuşmaları ortaya çıktı - 2

SON KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Oya Budak'ı nişanlısı ile ölmeden önce yaptığı son konuşması ortaya çıktı. Yazışmalarda Samet T., Budak'ı dışarı da beklediğini yazıyor.

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