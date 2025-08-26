Hamile köpeğe tüfekle saldırı

Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi hamile köpeği tüfekle vurdu. Zanlı tutuklanırken köpek ise tedavi altına alındı.

Hamile köpeğe tüfekle saldırı
Arşiv

İsmailler Mahallesi'nde hamile bir köpeğin tüfekle vurulduğu olaya ilişkin çalışma başlattı.

İncelemeler sonucu olayı gerçekleştiren A.P. yakalandı.

Yaralanan , veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.​​​​​​​

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...