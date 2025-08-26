Hamile köpeğe tüfekle saldırı
Denizli'nin Çal ilçesinde bir kişi hamile köpeği tüfekle vurdu. Zanlı tutuklanırken köpek ise tedavi altına alındı.
İsmailler Mahallesi'nde hamile bir köpeğin tüfekle vurulduğu olaya ilişkin çalışma başlattı.
İncelemeler sonucu olayı gerçekleştiren A.P. yakalandı.
Yaralanan köpek, veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
