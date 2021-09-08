Hamileyken corona virüs bulaşan iki anne hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde doğum yapan iki anne corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Testi pozitif çıkan annelerden biri doğumdan 10 gün sonra ölürken diğerinin ikiz bebekleri sezaryenle alındı. İkiz bebeklerin birinde corona virüs tespit edildi.

İHA 08.09.2021 - 15:25

Hamileyken corona virüs bulaşan iki anne hayatını kaybetti

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Antalya'da doğum yapan iki kadın corona virüsten hayatını kaybetti.

Kumluca ilçesinde, Ceylin Göktaş (30) hastanede doğum yaptı. Doğumdan bir gün sonra ise corona virüs belirtileri başladı.

Hastanede tedaviye alınan Ceylin Göktaş, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceylin Göktaş, bugün Kumluca Hacılevliler Zeytinlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FİNİKE'DE DE BİR ANNE ÖLÜMÜ

Finike ilçesinde de hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, corona virüse yakalandı.

Nursel Aksoy’un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla alındı.

BEBEKLERDEN BİRİNDE CORONA TESPİT EDİLDİ

Bebeklerden birinde corona virüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu. Ancak anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Nursel Aksoy’un cenazesi de Finike Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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