Hamileyken oruç tutulur mu? Sorusunun yanıtı, gebe durumda olan veya çocuk emziran kişilerin gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler doğrultusunda, hamike kadının oruç tutup tutamayacağı belli oldu. Peki, Hamileyken oruç tutulur mu? Emziren anne oruç tutabilir mi?

HAMİLELER ORUÇ TUTUABİLİR Mİ?



Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).



Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime

danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru

sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler.