Hamsi avı yasaklansın çağrısı!

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu sürmeye devam ediyor.



Karadeniz'de palamut bereketi ile sezonu açan balıkçılar hamside umduğunu bulamadı.



Boyu yasal sınır olan 9 santimetrenin altında kalan hamsiler tekrar denize bırakıldı. Ancak avlanan küçük balıkların denize bırakılması ölüme sebep oluyor.



Balıkçılar, Karadeniz'de neredeyse hamsi stoğunun kalmadığını belirterek av baskısından ötürü balıklara büyüme şansı veremediklerini ve 7-8 santim büyüklüğünde hamsi stoklarının olduğunu ifade ediyor.



Uzmanlar ise bu durumun önüne geçmek çağrıda bulunuyor. Boyu 9 santimetreden küçük hamsilerin avının yasaklanmasını talep ediyor.



Bir aylık hamsi avının yasaklanması uzmanlara göre, deniz ürünlerinin korunması adına faydalı olabilir.

BAKANLIK DAHA ÖNCE AV YASAĞI UYGULAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce, geçtiğimiz sezonda önümüzdeki yılların hamsi stoklarının olumsuz etkilememesi için av yasağı getirilmişti.



Bakanlık, İstanbul Boğazının tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığına 10 gün süreyle yasak getirmiş ve bu süreyi iki kez 10’ar gün daha uzatarak 1 aya tamamlamıştı.

FİYATLAR ARTABİLİR



Hamsinin kilosu balıkçı tezgahlarında ortalama 50 liradan satılıyor. Ancak popülasyonun daha da azalması durumunda fiyatların artması bekleniyor.