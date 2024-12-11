Hamsi avına kota denetimi

Zonguldak'ta hamsi avcılığı kapsamında kota kontrolü ve üretim planlaması için denetim gerçekleştirildi.

Hamsi avına kota denetimi

Kilimli Balıkçı Barınağı Karaya Çıkış Noktası’nda yapılan kontrollerde, avcılığın yasal mevzuata uygunluğu titizlikle incelendi.

İlçe Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen denetimlerde sürdürülebilir balıkçılık ilkeleri doğrultusunda gerekli önlemler değerlendirildi.

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini ve avcılığında yasal düzenlemelere uyulmasının önemine vurgu yaptı.

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