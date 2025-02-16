Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü
Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesi açıklarında avlanan balıkçılar, hamsi bolluğundan memnun olduklarını dile getirdi.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu İğneada açıklarına göç eden hamsi, balıkçı teknelerini de peşinden getiriyor.
Trabzon, Samsun, Zonguldak, Yalova, Balıkesir, İstanbul, Sinop ve Rize'den çok sayıda balıkçı, yaklaşık 2 ay önce hamsi bolluğu dolayısıyla rotaslarını İğneada'ya çevirdi.
Havaların soğuması ile hamsinin yoğunlaştığı bölgede denize açılan balıkçılar, avladıkları kasalar dolusu balıkla kıyıya dönüyor.
Balıkçıların yaklaşık 2 aydır İğneada açıklarındaki hamsi mesaisi sürüyor. Hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor.
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