Hamsi gazından zehirlenen 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti

Karadeniz'de ava çıkan 3 balıkçı, hamsi gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

''Eminoğulları 4" isimli balıkçı gemisi, Ordu'da Ünye Limanı'ndan geçen sene aralık ayında ayrılmıştı.

30 mürettebatı bulunan gemi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya Federasyonu'na bağlı Abhazya’ya gitti.

AMBARDA BİRİKEN GAZDAN ÖLDÜLER

Geminin ambar bölümünde çalışan 6 mürettebat, biriken hamsi gazından zehirlendi.

Balıkçılardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi. Baygın oldukları anlaşılan 3 balıkçı ise hastaneye kaldırıldı.

Ölen 3 Türk balıkçının cenazeleri, Ünye Limanı'na getirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HAMSİ GAZI NEDİR?

Hayvansal yağların transesterifikasyon denilen bir işlemle işlenmesiyle üretilen bir alternatif yakıtlar bulunuyor. Biyodizel denilen bu yakıtlar, organik yağların baz ve alkolle karıştırılarak dizel yakıta çevrilmesi sonucu elde edilen ürün. Yani yiyeceklerden yakıt yapılacak kadar güçlü bir ürün üretmek mümkün.

Uzmanlara göre yaşanan bu olayda metan gazının ambarda birikmiş olma ihtimali çok yüksek. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuz olarak öne çıkıyor. Metan zehirli değildir, fakat yüksek konsantrasyonda basit bir boğucu gaz olarak davranır. Yoğun metan birikimi, patlama kaynaklı zararlara sebep olabilir.

YENİLEN HAMSİDE ORTAYA ÇIKAR MI?

Besleyici değeri sayesinde sağlık deposu olarak adlandırılan balık dikkatli tüketilmediği takdirde önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.

Balık zehirlenmesi belirtileri; ateşlenme, kusma ve baygınlık gibi semptomlar ile kendini gösterir. Kümes hayvanlarında yaşanan zehirlenmelerdeki gibi balık zehirlenmeleri de acil tedavi gerektiren ciddi zehirlenmeler arasında yer alır.

Özellikle Scombridae familyası olarak adlandırılan, kas dokularında yüksek miktarda histamin içeren palamut, hamsi, uskumru, kolyoz, somon, ton balığı, torik ve zargana gibi koyu etli balıkların tüketiminde dikkatli olunması gerekir.

