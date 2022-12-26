Hamsi sezonun en yüksek fiyatını gördü

Hamsinin kilogram fiyatı 70 TL olması ile birlikte neredeyse diğer balık çeşitlerinin fiyatını yakalarken, bu günlerde balık halinde sezonun en yüksek fiyatları yaşanıyor.

Trabzon'da hamsinin fiyatının 70 TL’yi görmesi ile ilgili konuşan balıkçı esnaflarından Emin Avcı, “Sezonun en pahalı en yüksek rakamı diyebiliriz. Birkaç günden beri fiyatı yüksek. Hamsinin en ucuz dönemi 25-35 TL idi, şu an en yüksek fiyat dün ve bugün. Dolayısıyla fiyat yükseldiği için vatandaş pek talep göstermiyor" dedi.

Hamsilerin genellikle Ereğli tarafından geldiğini ifade eden Avcı, "Bu sıralar gerek hamsi gerek se diğer balık çeşitlerinin en pahalı olduğu dönem diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Hava muhalefeti nedeniyle balıklarda azalma ve fiyatlarında artış yaşandığını dile getiren Avcı, "Hava şartları uygun olmadığından çoğu tekne denize açılamadığı için az gelen balığın fiyatı da yüksek oluyor" dedi.





FİYATININ EN YÜKSEK OLDUĞU DÖNEM

Bir hafta öncesine kadar 25-35 TL’den sattıkları hamsiyi bugün itibariyle 60-70 TL’den sattıklarını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise "Bu sezon hamsi bu kadar yüksek fiyatı görmemişti" diye konuştu.

"DİĞER BALIK ÇEŞİTLERİNİ SOLLADI"

Hamsinin fiyatı neredeyse diğer balık çeşitlerinin fiyatını solladığını belirten balıkçı esnaflarından Süleyman Çakır da “Sezonun en pahalı hamsisi bugün; kilosu 60-70 TL. Diğer balık çeşitleri istavrit 60 TL, sargan 80 TL, barbun 70 TL, mezgit 80 TL Hamsinin fiyatı da neredeyse diğer balık çeşitlerini solladı gibi. Hamsinin fiyatı vatandaşa ağır geliyor" dedi.