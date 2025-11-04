Hamsi ve sardalya bolluğu! Balıkçıların yüzünü güldürdü

Marmara Denizi'nde avlanan hamsi ve sardalya bolluğu yaşanıyor.

Tekirdağ'da tezgahlarda hamsinin kilogramı 150, sardalyanın kilogramı ise 250 liradan satışa sunuldu​​​​​​​.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Marmara'da ve sardalya bolluğu yaşandığını söyledi.

"FİYATLAR DÜŞEBİLİR"

Güzel ve bereketli bir gün yaşadıklarını aktaran balıkçı Mustafa Kara da yüzlerinin hamsi ve sardalya ile güldüğünü belirtti.

Marmara Denizi'nde bolluk yaşandığını ifade eden Kara, "Biner kasa hamsi ve sardalya tuttuk. Bir hafta daha bu şekilde devam ederiz. Bu bolluk bir ay daha devam eder. Ocak ve şubat aylarına kadar hamsi ve sardalyanın yüzümüzü güldürmesini bekliyoruz." dedi.

Balıkçı Salih Akay ise hamsi ve sardalyanın kilogram fiyatının 50 liraya kadar düşmesini beklediklerini dile getirdi.

