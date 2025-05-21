Sinop'ta üniversite öğrencileri, doğa harikası Hamsilos Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı.
Sinop Üniversitesi'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, tabiat parkı alanına bırakılan çoğunluğu plastik ve camlardan oluşan çöpler toplanarak poşetlere konuldu.
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