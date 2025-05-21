Hamsilos Tabiat Parkı'nda çevre temizliği

Sinop'ta üniversite öğrencileri Hamsilos Tabiat Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Hamsilos Tabiat Parkı'nda çevre temizliği

'ta üniversite öğrencileri, doğa harikası Hamsilos Tabiat Parkı'nda temizliği yaptı.

Sinop Üniversitesi'nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen programda, tabiat parkı alanına bırakılan çoğunluğu plastik ve camlardan oluşan çöpler toplanarak poşetlere konuldu.

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