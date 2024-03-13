Hamza Dağ: 31 Mart’ta sadece pusulaya değil, İzmir’in geleceğine damga vuracağız

Yerel seçim yaklaşırken adayların sahadaki çalışmaları sürüyor.



AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın bugünkü ilk durağı Kınık oldu.



Dağ, AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı Sami Mollaahmet ile ilk olarak ilçede Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yapılan Kınık Belediyespor Kapalı Halısaha’nın açılışını gerçekleştirdi.



“4,5 MİLYON İZMİRLİNİN KAZANACAĞI BİR HİKAYE YAZACAĞIZ”



Dağ, İzmir’e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirtip bu gerekçeyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 56 gündür sahalarda koşturduğunu söyledi.



“Gecesiyle, gündüzüyle, hayalimizi ve sevdamızı, fert fert ve sokak sokak tüm İzmirli hemşerilerimle paylaşıyorum.” diyen Dağ, “1 Nisan günü öyle bir hikaye yazacağız ki, kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşerilerimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacağız.” ifadelerini kullandı.

“SADECE PUSULAYA DEĞİL, GELECEĞE DAMGA VURACAĞIZ”

Dağ, İzmir’in çehresini hizmet anlamında değiştirmek ve dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek, “31 Mart’ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız. İzmir için yeni bir hikaye yazacağız. Kalemi sizler vereceksiniz, destan yazmakta bizlerin omzunda, boynunda olacak. Çünkü biz ne diyoruz, biz İzmir’iz, başarabiliriz.” şeklinde konuştu.