Hamza Dağ: Erken seçim istemek siyasi fırsatçılık

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, NTV'nin sorularını yanıtladı.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Muhalefet bir seçim kaybettikten sonra birkaç gün bekliyor, sonra da 'erken seçim' diye söylenmeye başlıyor. Erken seçimi söylerken kendi içlerinde seçime yönelik hazırlıkları var mı? Buna baktığınızda böyle bir durumun da olmadığını görüyoruz. Ülkenin, halkın da böyle bir gündemi yok. Muhalefet burada salgında siyasi fırsatçılık peşinde.

AKŞENER'İN ORTAK ADAY AÇIKLAMASI

Daha önce HDP ile ilgili bir siyasi partidir açıklaması oldu. Sonra PKK'nın yanında konumlandırıyoruz dedi. Demirtaş'ın bir kahvaltı daveti olmuştu ona da sıcak yaklaştıklarını gördük. Burada devamlı bir zikzak durumu var. HDP'nin oylarına ihtiyacımız var, HDP'nin oyları olmadan AK Parti'yi gönderemeyiz diyorlar. Akşener, 2 ay sonra da çıkıp HDP, ortak aday diyebilir. 2023 seçimlerinde karşı tarafında, adaylığı genel başkanlara bırakmayacak kadar önem verdiğini düşünüyorum. Bu sebeple genel başkanların adaylığı değil bence farklı bir senaryo göreceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olacak kadar cesur olduğunu düşünmüyorum.

HDP'DE İÇİN YENİ KAPATMA BAŞVURUSU

Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararın takibi olacağız.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Bir masa etrafında bizim anlaşmamız gerekiyor. MHP'ninki hazırlandı, bizimki hazırlandı. İkisinin ortak bir çerçevede birleştirilmesi için çalışma sürüyor.

SALGIN ÖNLEMLERİ ESNETİLECEK Mİ?

Bu konu kabine toplantılarında etraflıca konuşuluyor. 1 Haziran'dan itibaren geniş kapsamlı bir açılma oldu. Açılma ile birlikte esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördüm. Aşılama hızlı bir şekilde devam ediyor. Temmuz ayı ile birlikte hepimizi daha farklı bir süreç bekliyor.