Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın hayatı

Hamza Dağ'ın kim olduğu, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmaya gidecek olan İzmirli vatandaşların gündeminde yer alıyor. AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı olan Hamza Dağ'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Hamza Dağ kimdir? AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın hayatı

, 1 Mart 1980’de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı.

Siyasete Gençlik Kolları’nda başladı ve milletvekili olmadan önce İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptı.

2011’den 2023’e kadar dört dönem İzmir Milletvekili olarak partisini TBMM’de temsil etti.

2014’den bu yana AK Parti MKYK üyesidir. 2017’de AR-GE ve Eğitim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2021 yılından bu yana da tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır. Uzun yıllardır Bayraklı’da ikamet etmektedir. Annesi ev hanımı, babası emekli memurdur.

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