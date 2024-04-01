Hamza Dağ'dan CHP ve Tugay'a tebrik mesajı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"Hemşehrilerimizin takdiriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazanan Cemil Tugay’ı ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni tebrik ediyoruz." ifadelerini kullanan Dağ, "İzmirliler bize, belediyenin şehrimizin ihtiyaçlarını giderip gidermediğini, sorunlarını çözüp çözmediğini denetleme yetkisi vermiştir." diyerek seçim sonucunu yorumladı.
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