Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı (Hamza Gedikoğlu kimdir?)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ayhan Oğan ve Hamza Gedikoğlu Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandı.

Resmi Gazete kararı ile Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı görevine getirilen Hamza Gedikoğlu yakın zamanda Öznur Hacıosmanoğlu ile evlenmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da nikah törenlerine katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eşi Emine Erdoğan ile Üsküdar Belediyesi Nikah Salonu'nda Öznur Hacıosmanoğlu ile Hamza Gedikoğlu çiftinin nikah törenine katılmıştı.

Hamza Gedikoğlu daha önce Cumhurbaşkanı Özel Kalem ekibinde de yer aldı.

