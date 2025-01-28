Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 870 kilogram uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir bir TIR'da yaklaşık 365 milyon TL değerinde 870 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda 870 kilogram uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince ’ye giriş yapmak üzere, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’na gelen bir TIR’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 365 milyon Türk Lirası değerinde 870 kilogram madde ele geçirildi.

- Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz toplum sağlığını tehdit ederek gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelesini 2025 yılının ilk rekor yakalamasıyla aralıksız sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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