Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 27 kilometrelik TIR kuyruğu

Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahta uzun süre bekleyen TIR sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneldi.

Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle TIR kuyruğu sınır kapısından itibaren 27 kilometreye ulaştı.

TIR sürücüsü Tarık Özhan, Kapitan Andrevo'daki tadilat nedeniyle Hamzabeyli'de bekleme sürelerinin uzadığını söyledi.

Sorunun çözülmesini beklediklerini belirten Özhan, "Kapıkule'yi kullanan arkadaşlar da buraya yöneliyor. Eskiden 15 kilometre olan kuyruk 35-40 kilometrelere kadar çıkıyor. Burada yaklaşık 3 gün bekliyoruz." dedi.

Gazi Odabaş da sınır kapısındaki yoğunluğun Bulgaristan tarafındaki bakımdan kaynaklandığını öğrendiklerini, sorunun çözülmesini beklediklerini kaydetti.