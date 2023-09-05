Handan Toprak Benli hakkında tahliye kararı

Avcılar Belediye Başkanı olduğu dönemde yapılan ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla tutuklanan Handan Toprak Benli hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi.



Duruşma Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Handan Toprak Benli, yaklaşık 16 aydır Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu.



Handan Toprak Benli hakkında iddianame hazırlanmasının ardından dosyası Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki mevcut dosya ile birleştirildi.



Handan Toprak Benli'nin üzerine atılı olan suçların vasıflarının değişme ihtimaline karşı çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edilmesine karar verildi.



Eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.