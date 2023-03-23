Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? (2. gün sonuçları belli oldu?

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen 11 cumhurbaşkanı adayının başvurusunu kabul etmesinin ardından dün başlayan imza toplama süreci devam ediyor. 27 Mart'ta sona erecek imza toplama sürecinin 2. gününde hangi aday kaç imza aldı? İşte cumhurbaşkanları adayları için 2. günün sonunda atılan toplam imza sayıları...

Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? (2. gün sonuçları belli oldu?

Yüksek Seçim Kurulu'nun () seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 11 ismi belirlemesi sonrası dün başlayan imza toplama süreci ikinci günde devam ediyor. 

27 Mart saat 20.00'ye kadar sürecek 100 bin imza toplama işleminde hangi aday kaç imza aldı?

Seçmenler tarafından belirlenecek cumhurbaşkanları adaylarının 2'nci günün sonunda aldıkları imza sayısı şöyle;

Muharrem İnce: 51367

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 46725

Sinan Oğan: 25924

Doğu Perinçek: 11792

Yakup Türkal: 1645

Erkan Trükten: 755

Tevfik Ahmet Özal: 567

İrfan Uzun: 319

Halil Murat Ünver: 211

Hilmi Özden: 151

Davut Turan: 68

Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? (2. gün sonuçları belli oldu? - 1

İMZA İLÇE SEÇİM KURULLARINA

Vatandaşlar aday olarak görmek istedikleri isimler için kimlik belgeleriyle ilçe seçim kurullarına giderek imza verebiliyor. Bu işlem internet üzerinden elektronik imzayla yapılmıyor.

İMZA SAYISINA ULAŞANA PARASI İADE

100 bin seçmen tarafından aday gösterilen kişiye, talebi halinde başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

TEK BİR ADAY İÇİN İMZA

Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek.

KESİN LİSTE AY SONU

Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

100 BİN İMZA ŞARTI

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor.

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