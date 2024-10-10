Hangi hayvanlar tek tırnaklı? Tek tırnak eti nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını tehdit eden taklit ve tağşiş ürünler listesini ilan etti. Sofralara sağlıklı diye sunulan bazı et ürünlerinde, dana ve tavuk eti yerine at, domuz ve tek tırnaklı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıktı.

TEK TIRNAKLI ET NEDİR?



"Tek tırnaklı hayvanlar," ayaklarında sadece bir tırnağa sahip olan hayvanları tanımlar. Çift toynaklılar takımının geviş getiren hayvanlarının aksine tek toynaklılar bitki selülozunu midede değil bağırsaklarda sindirir. Atgiller, gergedanlar ve tapirler mevcut tek tırnaklı hayvan grupları arasındadır.



HANGİ HAYVANLAR TEK TIRNAKLIDIR?



Bu gruba en bilinen örnekler arasında:



Atlar: Yalnızca bir tırnağa sahiptirler ve hızlı koşma yetenekleri ile bilinirler.



Eşekler: Atlara benzer, fakat genetik olarak farklıdırlar.



Zebra: Afrika'nın özgün tek tırnaklısıdır ve siyah-beyaz çizgileri ile tanınır.



Gergedan: Gergedanların ayakları da tek tırnaklı olarak sınıflandırılır, ancak tırnakları daha kalın ve geniştir.



Tek tırnaklılar, "perissodactyla" adı verilen bir memeli grubuna aittir. Bu hayvanlar genellikle otçuldur ve geniş açık alanlarda yaşarlar.