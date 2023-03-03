YSK il il milletvekili sayısı sorgulama: Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından iletilen son nüfus bilgilerine göre, 2023 seçimlerinde illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevrelerine ilişkin kararını açıkladı.



Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerine göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olacak.



İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.



Kararda, deprem bölgesindeki milletvekili sayılarının değişmediği görülürken, 81 ilinin toplamda 600 milletvekili çıkaracağı vurgulandı.