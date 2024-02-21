Hangi namazlar kaza edilir? Kaza namazı nasıl kılınır? Diyanet açıkladı

Vaktinde kılınmayan beş vakit namazın farzları ile vacip olan vitir namazı kaza edilir. Kılınmayan sünnetler vakit çıktıktan sonra kaza edilmez. Ancak vaktinde kılınmayan sabah namazı, aynı gün zevâlden önce kaza edildiğinde sünneti ile birlikte kaza edilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/65). Çünkü Hz. Peygamber kılamadığı bir sabah namazını öğleden önce kaza ederken, sünnetiyle birlikte kaza etmiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 11 [437-438, 443-444]).
Bir de öğle namazında cemaate yetişmek için sünneti kılmadan farza başlayan kişi, farzı kıldıktan sonra kılmadığı ilk sünneti de kılar. Bunu, son sünnetten önce kılabileceği gibi sonra da kılabilir.
KAZA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Kaza namazı kılacak olan kişinin kılacağı namazı belirleyerek niyet etmesi asıldır. Fakat üzerinde çok sayıda kaza namazı olan kişi, geçmiş namazları kaza ederken, “Vaktinde kılamadığım ilk sabah/ ilk öğle/ ilk ikindi/ ilk akşam/ ilk yatsı namazını kılmaya” şeklinde niyet edebileceği gibi “ kılamadığım son sabah/ son öğle/ son ikindi/ son akşam/ son yatsı namazını kılmaya” şeklinde de niyet edebilir.
KAZA NAMAZI NASIL KILINIR?
Geçmiş namaz kılacak olanlar farzlardan sorumludur. Her gün sabah namazını 2 rekat, öğle namazını 4 rekat, ikindi namazını 4 rekat, akşam namazını 3 rekat kılınması gerekmektedir. Bütün geçmiş namazların farzı kılınmaktadır ve yatsı namazını 4 rekat kılıp 3 rekat vitir namazı kılarak bir günlük geçmiş namazı kılınmış olacaklardır. Müslümanların sorumlu bulunduğu beş vakit namaz kendi vakitlerinde kılınması makbuldür. Ancak zorunlu hallerde gecikebilir ya da özel nedenlerle kılınamayabilir. İslam dini hiçbir şekilde zorluk dini değil, her şekilde kolaylaştırıcı yollar gösteren bir dindir. Geçmiş namazlar için de kolaylıklar bulunmaktadır.
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