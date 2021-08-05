Hangi ülkeler yangında Türkiye'ye hava desteği veriyor

Türkiye 28 temmuz'dan bu yana yangınlarla mücadele ediyor. Bu mücadeleye farklı ülkelerden destek vermek için toplamda 18 hava aracı geldi. Bunlardan 16'sı ücretsiz destek sağlıyor.

Anadolu Ajansı 05.08.2021 - 11:20

Hangi ülkeler yangında Türkiye'ye hava desteği veriyor

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Türkiye'deki orman yangınlarının kontrol altına alınmasında rol alan yabancı hava araçlarına ilişkin bilgi verdi.

Özkaya, Türkiye'nin sahip olduğu toplam 45 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra yabancı ülkelerden de destek geldiğini ve hala bekledikleri yardım uçakları olduğunu söyledi.

Yangın söndürme çalışmalarına destek için gelen toplamda 18 yabancı hava araçlarının 12 uçak ve 6 helikopterden oluştuğunu belirtti. Özkaya, uçaklardan 10'unun ve helikopterlerin tamamı için ücret ödenmeyeceğini söyledi.

Türkiye'ye hava desteği veren ülkeler ve araç sayıları şöyle:

İran; 1 uçak ve 2 helikopter

Azerbaycan; 1 helikopter

Ukrayna; 3 uçak

Rusya; 5 uçak ve 3 helikopter

Hırvatistan; 1 uçak

İspanya; 2 uçak ile destek verdi

Avrupa Birliğindeki (AB) Sivil Koruma Mekanizması'na da değinen Özkaya, bunun AB'ye üye ülkelerin aidat ödeyerek oluşturdukları bir mekanizma olduğunu ve AFAD’ın da  buraya üye olduğunu belirtti.

Ödenen aidatların bir havuzda toplandığına değinen Özkaya üye olan ülkelerin bu fondan faydalana bildiğini söyledi.

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