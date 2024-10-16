Hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları iptal edilen vapur seferlerini duyurdu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İBB Şehir Hatları, İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı iç hat vapur / motor seferlerinin yapılamadığını duyurdu.

Hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları iptal edilen vapur seferlerini duyurdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'nda oluşan sis yoğunluğu nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci duyuruya kadar yapılamayacak.

Hangi vapur seferleri iptal edildi? Şehir Hatları iptal edilen vapur seferlerini duyurdu - 1

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.

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