Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,88, dolar/TL yüzde 0,16, euro/TL yüzde 0,19 azalırken, altının gram fiyatı yüzde 2,29 artış kaydetti.

Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

BIST 100 endeksi, en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 812 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 yükselişle 18 bin 507 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 605 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 650 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,16 değer kaybederek 33,9250 liraya , euro ise yüzde 0,19 azalışla 37,6260 liraya geriledi.

fonları bu hafta yüzde 0,89 ve emeklilik fonları yüzde 0,97 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,98 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

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