Hangi yollar kapalı? Karayollarında yol durumu (10 Haziran 2023)

Ankara ve çevresindeki yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı yollarda kısmi çökmeler yaşandı.
Ankara-Kırıkkale karayolu da yağışın etkisiyle bir süre ulaşıma kapanırken, burada araç kuyrukları oluştu.
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin 1,5 saat süren çalışması sonucu yol trafiğe açıldı.
Bölgede yol temizleme çalışması devam ediyor.
MALATYA - KAYSERİ KARA YOLUNDA ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Malatya-Kayseri karayolunda kontrollü sağlanan ulaşım normale döndü.
İlçede akşam başlayan yağışın etkisini artırması, su baskınlarına neden oldu.
Sağanak nedeniyle D-300 Malatya-Kayseri karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.
Yukarıulupınar mevkisinde sel nedeniyle sürüklenen kaya parçaları, yolu kısmen kapattı. Karayolunda araç yoğunluğu oluştu.
Karayolları ve Darende Belediyesine ait iş makineleri, karayolunda temizlik ve yol açma çalışması yaptı. Yolda ulaşım, çalışmanın ardından normale döndü.
İlçedeki bazı tarım alanları da su altında kaldı.
Öte yandan, Ayvalı Mahallesi'nde de bazı evler selden etkilendi.
ANKARA - ZONGULDAK YOLUNDA KONTROLLÜ ULAŞIM
Heyelan nedeniyle kapatılan Ankara-Zonguldak karayolunun Yeniçağa ile Mengen arasındaki kısmında da ulaşım, Mengen istikametine çift yönlü sağlanmaya başlandı.
D-750 kara yolunun Yumrutaş köyü mevkisinde sabah heyelan meydana geldi.
Toprak kaymasının zaman zaman devam etmesi nedeniyle karayolunun Ankara istikametinde trafik ve araç güvenliği gerekçesiyle sürücülerin geçişine izin verilmedi.
Bölgeye gelen karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışması sonrasında ulaşım, heyelan yaşanan bölgede Mengen istikametine çift yönlü sağlanmaya başladı.
Karayolları ekipleri, yolda bulunan toprağın temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
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