Hangi yollar trafiğe kapalı? (29 Ekim'de trafiğe kapatılacak yollar)

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, tüm ülke genelinde yarın kutlamalar yapılacak. Araç sahibi vatandaşlar ise kutlamalar nedeniyle hangi yolların trafiğe kapatılacağını araştırıyor. İşte 29 Ekim Cumartesi günü trafiğe kapatılacak yollar.



29 EKİM CUMARTESİ HANGİ YOLLAR KAPALI?



29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 06.00 itibarıyla;



Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



Atatürk Bulvarı (Ulus Meydanı-Kuğulu Kavşağıarası) Kuğulu park gidiş istikametine göre tek yönlü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,

Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



Çankırı Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası) ile burayaaçılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Millîİrade Meydanı-Kolej Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



Millî Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buralara açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



(İhtiyaç olması halinde) Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na bağlantı sağlayan yan varyantları-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü,



(İhtiyaç olması halinde) Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ OLACAK



Trafiğe kapalı olacak yolların yanı sıra Ankara’da Başkentray, Marmara ve İZBAN sefeleri Cumhuriyet Bayramında ücretsiz olacak. Geçtiğimiz yıl, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul’da İETT otobüsleri, metro, tramvay, metrobüs, marmaray ücretsiz bir şekilde kullanılmıştır.