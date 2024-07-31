Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine Türkiye'den tepkiler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kurtulmuş mesajında, "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz' derler." ayetini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:



"Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

YILMAZ: FİLİSTİN DAVAMIZIN EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRECEĞİNİN BİLİNMEİSNİ İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı alçak bir suikast sonucu şehit edildiğini" belirterek, Haniye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına, mazlumlardan yana olan tüm insanlığa sabır ve başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:



"Hamas siyasi liderinin İran'da şehit edilmesi ve Beyrut'a düzenlenen saldırı, Gazze'de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. Karşımızda barış arayan sorumlu bir yönetim değil, yangını büyüterek katliamlarını ve uluslararası hukuk önünde yargılandıkları suçları örtmeye çalışan bir çete var. İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız. Tüm insanlığı İsrail'in vahşetini ve bölgesel istikrarı tahrip etme çabasını durdurmak için sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, bölgemizin istikrarından ve barışından yana olacağımızın, mazlum Filistin halkına ve Filistin davasına desteğimizin en güçlü şekilde süreceğinin bilinmesini istiyoruz."

ÇELİK: KATLEDİLMESİNİ LANETLİYORUZ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Haniye'nin öldürülmesini lanetledi.



Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Heniyye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast, Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir."

"İSRAİL BÖLGE SAVAŞI İSTEDİĞİNİ BEYAN EDEN İLK TETİĞİ ÇEKMİŞTİR"



NTV canlı yayınına telefonla da bağlanan AK Parti Sözcüsü Çelik, Haniye suikastıyla artık yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Çelik, "İsrail bölge savaşı istediğini ilan etmiş ve ilk tetiğini çekmiştir." dedi.



"ARTIK YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLMİŞTİR"



Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Artık bu suikast ile birlikte yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu suikastın gerçekleşmesiyle birlikte İsrail bölge savaşı istediğini beyan eden ilk tetiği çekmiştir. Tabii ki İsmail Haniye İsrail-Filistin davasının çok önemli bir ismi, Hamas Siyasi Büro Şefi olarak son derece kritik bir isim ama bunun ötesinde de bir anlam ifade ediyor. Şimdiye kadar Lübnan'dan Suriye'den başka yerlerden gelen mesajlara karşılık veririz diyen İsrail doğrudan İran'a başka bir ülkeden ateşlenen bir füzeyle Haniye'yi şehit ederek bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. Netanyahu, Amerikan Kongresi'nde yaptığı açıklamada neredeyse söylediği her söz için 50'ye yakın kere ayakta alkışlandı. Aslında bu alkışlamalar işte yaptığını yapmaya devam et şeklinde bu suikast ve buna benzer eylemlere onay veren bir yaklaşımın ortaya çıkmasını sağladı.



"İLK BİLGİLER FÜZENİN BAŞKA BİR ÜLKEDEN ATEŞLENDİĞİ YÖNÜNDE"



İlk gelen bilgilere göre başka bir ülkeden İran'a bir füze ateşlenerek bu gerçekleştirilmiştir. Bu tetiklenen durum Ortadoğu ile sınırlı kalmayacaktır, Akdeniz, Avrupa barışını tehdit edecek bir hale bürünecektir."

ALTUN: ŞİDDETLE KINIYORUM



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.



Altun, mesajında "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik gerçekleştirilen suikastı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan İsmail Heniyye’ye Allah’tan rahmet; ailesine, Gazze halkına, Filistin’e ve İslam âlemine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.