Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine Türkiye'den tepkiler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Kurtulmuş mesajında, "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz' derler." ayetini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"Gazze’nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."
YILMAZ: FİLİSTİN DAVAMIZIN EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SÜRECEĞİNİN BİLİNMEİSNİ İSTİYORUZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı alçak bir suikast sonucu şehit edildiğini" belirterek, Haniye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına, mazlumlardan yana olan tüm insanlığa sabır ve başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:
"Hamas siyasi liderinin İran'da şehit edilmesi ve Beyrut'a düzenlenen saldırı, Gazze'de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. Karşımızda barış arayan sorumlu bir yönetim değil, yangını büyüterek katliamlarını ve uluslararası hukuk önünde yargılandıkları suçları örtmeye çalışan bir çete var. İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız. Tüm insanlığı İsrail'in vahşetini ve bölgesel istikrarı tahrip etme çabasını durdurmak için sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, bölgemizin istikrarından ve barışından yana olacağımızın, mazlum Filistin halkına ve Filistin davasına desteğimizin en güçlü şekilde süreceğinin bilinmesini istiyoruz."
ÇELİK: KATLEDİLMESİNİ LANETLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Haniye'nin öldürülmesini lanetledi.
Çelik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Heniyye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast, Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir."
"İSRAİL BÖLGE SAVAŞI İSTEDİĞİNİ BEYAN EDEN İLK TETİĞİ ÇEKMİŞTİR"
NTV canlı yayınına telefonla da bağlanan AK Parti Sözcüsü Çelik, Haniye suikastıyla artık yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Çelik, "İsrail bölge savaşı istediğini ilan etmiş ve ilk tetiğini çekmiştir." dedi.
"ARTIK YENİ BİR AŞAMAYA GEÇİLMİŞTİR"
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Artık bu suikast ile birlikte yeni bir aşamaya geçilmiştir. Bu suikastın gerçekleşmesiyle birlikte İsrail bölge savaşı istediğini beyan eden ilk tetiği çekmiştir. Tabii ki İsmail Haniye İsrail-Filistin davasının çok önemli bir ismi, Hamas Siyasi Büro Şefi olarak son derece kritik bir isim ama bunun ötesinde de bir anlam ifade ediyor. Şimdiye kadar Lübnan'dan Suriye'den başka yerlerden gelen mesajlara karşılık veririz diyen İsrail doğrudan İran'a başka bir ülkeden ateşlenen bir füzeyle Haniye'yi şehit ederek bölge savaşı istediğinin ilk tetiğini çekmiştir. Netanyahu, Amerikan Kongresi'nde yaptığı açıklamada neredeyse söylediği her söz için 50'ye yakın kere ayakta alkışlandı. Aslında bu alkışlamalar işte yaptığını yapmaya devam et şeklinde bu suikast ve buna benzer eylemlere onay veren bir yaklaşımın ortaya çıkmasını sağladı.
"İLK BİLGİLER FÜZENİN BAŞKA BİR ÜLKEDEN ATEŞLENDİĞİ YÖNÜNDE"
İlk gelen bilgilere göre başka bir ülkeden İran'a bir füze ateşlenerek bu gerçekleştirilmiştir. Bu tetiklenen durum Ortadoğu ile sınırlı kalmayacaktır, Akdeniz, Avrupa barışını tehdit edecek bir hale bürünecektir."
ALTUN: ŞİDDETLE KINIYORUM
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı.
Altun, mesajında "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik gerçekleştirilen suikastı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan İsmail Heniyye’ye Allah’tan rahmet; ailesine, Gazze halkına, Filistin’e ve İslam âlemine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: ALÇAKÇA SUİKASTI LANETLİYORUZ
Dışişleri Bakanlığı, suikaste ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Heniyye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığının bir kez daha gözler önüne serildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir."
YERLİKAYA: KUTSAL BİR DAVADIR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da saldırıyı lanetledi.
"Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir." diye konuşan Yerlikaya, "Haniye’ye Allah’tan rahmet, mazlum Filistin halkına başsağlığı diliyorum." dedi.
Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Masum insanları, çocukları, kadınları, yaşlıları öldürmekten bir an olsun geri durmayan, suikastler düzenleyen işgalci İsrail, sadece Ortadoğu’ya değil tüm dünyaya nefret tohumları ekiyor. Ancak mazlumların çığlığı vicdanlarda yankılanmaya devam edecek. Türkiye, Filistinli kardeşlerinin ve haklı Filistin davasının yanında olmaya devam edecek. Şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ nin makamı âli olsun."
TUNÇ: HAYIRLA YAD EDİLECEKTİR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından "Ömrünü bağımsız Filistin'e adayan İsmail Heniyye, davası için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacak ve hayırla yad edilecektir. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi, barıştan yana değil savaştan yana olduğunu bir kez daha kirli bir saldırı ile göstermiştir. Türkiye olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz." mesajını paylaştı.
YUMAKLI: HER DAİM YANINDA OMLMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Filistin İslam alemine baş sağlığı dileğinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İşgalin sona ermesi için yüreklerindeki iman gücüyle mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- İran
- Hamas