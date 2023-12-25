Hanlar Geçidi'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 17 yaralı

Kars'ta, Hanlar Geçidi'nde zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1'i bebek 17 kişi yaralandı.

Hanlar Geçidi'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 17 yaralı
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Yoğun tipi, kar ve buzlanma nedeniyle, -Digor kara yolunun 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi mevkisinde, 2 otomobil ile 1 yolcu minibüsünün karıştığı kaza meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 1'i bebek, 1'i ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Yaralılardan 12'si ambulansla, 6'sı kendi imkanlarıyla Kars'taki hastanelere kaldırıldı.

Hanlar Geçidi'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 17 yaralı - 1

Görüş mesafesinin çok az olduğu bölgede, kaza nedeniyle yol, Digor istikametinde trafiğe kapatıldı.

Kazada araçlarda bulunan ve yara almayanlar, yakınlarda bulunan evlere sığındı, daha sonra servislerle şehir merkezine taşındı.

Hanlar Geçidi'nde zincirleme kaza: 1 ölü, 17 yaralı - 2

Kazanın, tipi nedeniyle yolda biriken kar kütlesinde mahsur kalan otomobile arkadan gelen minibüs ile otomobilin çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sedat Ali Özyümlü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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