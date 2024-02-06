Hannibal geri dönecek mi? Mads Mikkelsen'dan heyecanlandıran açıklama

Thomas Harris'in meşhur roman serisinden uyarlanan ve yapıma adını veren baş karakteri konu alan Hannibal'ın üçüncü sezon finali ardından dizi iptal edilmişti.
Dizinin başrolü Mads Mikkelsen, Business Insider'a verdiği röportajda Hannibal'ın 4. sezonunun çekilme ihtimali sorusuna yanıt verdi.
Hannibal'ın yaratıcısı Bryan Fuller'ın birkaç fikri olduğunu doğrulayan ancak bunları açıklayamayacağını söyleyen Mikkelsen, "Bryan ve tüm oyuncularla birlikte geri dönmek istediğimiz bir sır değil" dedi.
"BU ER YA DA GEÇ OLACAK"
Ünlü oyuncu, sözlerine; "Bu er ya da geç olacak çünkü artık gençleşmiyoruz, değil mi? Ama hikaye sıçrayabilir, arada boşluk olabilir, ki bu iyi bir şey. Yani her şey onun için bir yuva bulmakla ilgili ama şu anda ortada somut bir şey yok" diye devam etti.
Dizinin iptal edilmesiyle ilgili de konuşan Mads Mikkelsen, "Neden böyle oldu? Bilmiyorum. Biz diziyi seviyoruz ve görünen o ki başka pek çok insan da seviyor" ifadelerini kullandı.
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