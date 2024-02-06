Hannibal geri dönecek mi? Mads Mikkelsen'dan heyecanlandıran açıklama

"BU ER YA DA GEÇ OLACAK"

Ünlü oyuncu, sözlerine; "Bu er ya da geç olacak çünkü artık gençleşmiyoruz, değil mi? Ama hikaye sıçrayabilir, arada boşluk olabilir, ki bu iyi bir şey. Yani her şey onun için bir yuva bulmakla ilgili ama şu anda ortada somut bir şey yok" diye devam etti.

Dizinin iptal edilmesiyle ilgili de konuşan Mads Mikkelsen, "Neden böyle oldu? Bilmiyorum. Biz diziyi seviyoruz ve görünen o ki başka pek çok insan da seviyor" ifadelerini kullandı.