Hanuka Bayramı nedir, nasıl kutlanır?

Hanuka Bayramı Yunan ordusunun, Makabiler tarafından bozguna uğratılıp II. Süleyman mabedinin putperestlerden kurtarılmasını ve tekrar tanrıya adanması simgeleniyor.



HANUKA BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?



Hanuka veya Işıklar Bayramı Seleukos İmparatorluğu'nun elindeki Kudüs'ün (Yeruşalim) MÖ 200'lerde Yahudiler tarafından geri alınmasının şerefine 2200 yıldır kutlanan bir Yahudi bayramıdır.



İbrani takvimine göre Kislev'in 25. gününden başlayarak sekiz gün sekiz gece boyunca sürer.



Bu bayram, Gregoryen takvimiyle aralık, kasım sonu ya da çok ender olarak ocak başına denk gelir.



HANUKA BAYRAMI NASIL KUTLANIR?



Festival, Hanukiya adı verilen, Menora'ya benzeyip fazladan iki kolu daha olan, 9 kollu şamdanın kollarının yakılmasıyla kutlanılır.



Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane yakılır ve bayram boyunca her gün bir fazla kolun yanmasıyla devam eder.



Hanukiya’nın ortasındaki, diğerlerine göre daha yukarıda bulunan kola Şamaş ismi verilir ve bu kol her gün yanar.