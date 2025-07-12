Hanutçuluk yapan 4 işletme kapatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hanutçuluk yapıp turistleri rahatsız ettiği belirlenen 4 işletmeye kapatma cezası verildi.



İlçede Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekipleri hanutçuluk yaptığı belirtilen işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.



Bu kapsamda, ekiplerce yapılan denetimlerde hanutçuluk yaparak turistleri rahatsız eden 4 işletmeye 3 ila 7 gün arasında kapatma cezası verilerek, mühürleme işlemi gerçekleştirdi.



Ekiplerin yarımada genelinde uygulamalarını sürdürecekleri belirtildi.