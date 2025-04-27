Hapis cezasıyla aranan 19 şüpheli yakalandı
Erzincan'da aranan şüphelilere yönelik çalışmada 19 kişi yakalandı.
Erzincan'da polis aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Bir haftadır devam eden çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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