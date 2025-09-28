Hapis cezasıyla aranan 3 şüpheli Şanlıurfa'da yakalandı
Şanlıurfa’da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi ile çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 21 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda hapis cezasıyla aranan 3 kişi ile çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 21 kişi yakalandı.
Yakalanan 3 kişi adli makamlara teslim edilirken, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Şanlıurfa
- Hapishane