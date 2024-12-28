Hapis cezasıyla aranan şüpheli Köşk'te yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca hakkında yakalama kararı bulunan şahsa yönelik yapılan çalışmada “Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü S.T. isimli şahıs Ovaköy Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan aranan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.