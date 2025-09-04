Hapis cezasıyla aranıyordu: Aydın'da yakalandı
Aydın’da hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Aydın Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ocaklı Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
