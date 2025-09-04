Hapis cezasıyla aranıyordu: Aydın'da yakalandı

Aydın’da hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Nazilli İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Ocaklı Mahallesi’nde kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

