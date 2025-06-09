Hapis cezasıyla aranıyordu, Bingöl'de yakalandı
Bingöl’de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 04 Haziran 2025 günü Çeltiksuyu Köyünde icra edilen devriye faaliyetinde yapılan kimlik kontrolü sonucunda; ‘Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle Yarar Sağlama’ suçundan 2 yıl 7 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.B. isimli şahıs yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Elazığ Sivrice Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.
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