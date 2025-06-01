Hapis cezasıyla aranıyordu, saklandığı yerde yakalandı

Kars İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma, hakkında bir yabancıyı ülkeye sokma ve ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl, 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi, saklandığı yerde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.