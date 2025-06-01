Hapis cezasıyla aranıyordu, saklandığı yerde yakalandı

Kars’ta hakkında kesinleşmiş 4 yıl, 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Hapis cezasıyla aranıyordu, saklandığı yerde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma, hakkında bir yabancıyı ülkeye sokma ve ülkede kalmasına imkan sağlama suçundan 4 yıl, 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi, saklandığı yerde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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