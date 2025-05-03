Hapis cezasıyla aranıyordu, Yozgat'ta yakalandı
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.
Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan bin 520 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.T. isimli zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan O.T. isimli zanlı, Akdağmadeni Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Polis Adliye
- Jandarma
- Yozgat