Hapis cezasıyla aranıyordu, Yozgat'ta yakalandı

Yozgat'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan bin 520 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.T. isimli zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan O.T. isimli zanlı, Akdağmadeni Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.